Tomasz Wolny zajechał drogę podejrzanemu kierowcy. "Powitał mnie zapach alkoholu"

- Za nami zaczęły zatrzymywać się samochody, ja próbowałem kierować ruchem i jeden z kierowców wyszedł i zapytał, czy "nie możemy się przesunąć", podejrzewając, że doszło do stłuczki. Gdy powiedziałem, że pani jest pijana, nagle zmienił front i zaproponował, że ze mną zostanie. Po przyjeździe policji okazało się, że pani ma we krwi 2,6 promila alkoholu - powiedział dziennikarz i dodał, że kobieta trafiła do aresztu.