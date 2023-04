Agata Tomaszewska i Tomasz Wolny pracują we wrogich sobie stacjach. Mają sposób na udany związek

- Jeśli istnieje zasada, która nie poleca rozmów w domu o pracy, to my ją bezlitośnie łamiemy i co więcej, wychodzi nam to na dobre. (...) Ale praca jest ostatnią rzeczą, o jaką my się w domu kłócimy. Zdajemy sobie sprawę, że ten zawód jest trudny, ale uważam, że słowa Czesława Niemena są świetną wskazówk: "Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie" - wyznał prezenter w rozmowie z serwisem Parenting.