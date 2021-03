Wojna trwa w najlepsze. "Wiadomości" TVP uderzają z siłą w TVN

Anonimowy list pracowników TVN, co do którego wiarygodności są zastrzeżenia, i na który stacja odpowiedziała we wtorek, wciąż budzi ogromne emocje w TVP. Wszelkie doniesienia na temat problemów konkurencji są wodą na młyn rozpędzonej maszyny Jacka Kurskiego. I tym razem TVN-owi poświęcono niemal pięciominutowy materiał na temat "patologii w TVN". Nie da się ukryć, że dziennikarze "Wiadomości" i "obiektywni" komentatorzy wytoczyli ciężkie działa w kierunku TVN. I rozbawili przy okazji wielu internautów.