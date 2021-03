Szefowa TVN zareagowała na anonimowy list "pracowników"

Do zarzutów anonimowych "pracowników" odniosło się biuro prasowe TVN, które podkreśliło, że traktuje list jako "krytykę, która ma na celu jedynie zaszkodzenie nam". Takie same zdania padły w mailu do pracowników TVN wysłanym przez Katarzynę Kieli. Managerka twierdzi, że treść anonimowego listu "w dość zręczny sposób miesza zdarzenia, które miały miejsce, z faktami całkowicie wymyślonymi, a wszystko to jest przeplecione rzekomą troską o przyszłość firmy”.