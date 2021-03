TVN odpowiada na list anonimowych pracowników. Padła ważna deklaracja

We wtorek przed południem biuro prasowe TVN Grupy Discovery odniosło się do zarzutów z listu anonimowych pracowników stacji. W oświadczeniu, które pojawiło się na stronach portalu Wirtualne Media czytamy m.in. o wzroście zatrudnienia, inwestycjach i restrukturyzacji, jakie przeprowadził amerykański holding, do którego należy TVN. "Przebudowaliśmy też naszą organizację i zastąpiliśmy wiele dotychczasowych stanowisk nowymi, wymagającymi kompetencji cyfrowych. W sumie zatrudniliśmy prawie 600 nowych pracowników w Polsce. Liczba pracowników jest dziś wyższa niż cztery lata temu i mamy dalsze plany rozwoju" - zaznacza stacja.

Inni użytkownicy Twittera podkreślali, że trudno wierzyć w prawdziwość listu, pod którym nikt nie podpisał się z imienia i nazwiska. Od sprawy odciął się też były operator TVN, Kamil Różalski, który pod koniec lutego na Facebooku obszernie opisał wiele nieprawidłowości panujących w stacji (m.in. zmuszanie pracowników, by przechodzili na umowy cywilnoprawne, co otwiera drogę do wielu nadużyć). - Nie po to zamieściłem wpis pod nazwiskiem, żeby wysyłać anonimy - skomentował w rozmowie z portalem Wirtualne Media.