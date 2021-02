Ujawnił wiele głośnych afer. Odchodzi z TVN

Szymon Jadczak, znany m.in. za sprawą reportaży prezentowanych w programie "Superwizjer" i "Uwaga!", poinformował o odejściu ze stacji w czwartek po południu. W rozmowie z portalem Wirtualne Media zdradził, że dostał bardzo dobrą ofertę pracy i "grzechem byłoby nie skorzystać". - Niektórzy się zmartwią, niektórzy ucieszą, ale zostaję w mediach. Będę robił to samo, ale bardziej - powiedział dziennikarz, który nie chciał zdradzać szczegółów na temat nowego miejsca pracy. W pożegnalnym mailu do pracowników, którego fragment opublikowano na stronach wspomnianego portalu, nie zabrakło gorzkich słów pod adresem dotychczasowego pracodawcy.

"Trochę przykro, że na końcu mojej przygody z TVN24 okazało się, że człowiek to tylko pozycja w Excelu, a niektórzy wciąż nie mogą pogodzić się, albo może nie wiedzą, że pańszczyznę w Polsce zniesiono już dość dawno, bo w 1864 roku. Ale nie ma co roztrząsać, warto pamiętać tylko to, co dobre. Do zobaczenia w lepszych czasach - napisał Jadczak.