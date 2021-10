"Wiadomości" idą na całość. Wyglądały jak spot wyborczy wymierzony w Tuska

- Chcemy Polski niepodległej – mówił Tusk na manifestacji w Warszawie. A co zrobiła TVP? Połączyła to ze sceną z 2012 r., kiedy Tusk w towarzystwie Angeli Merkel odbierał nagrodę im. Rathenaua za zasługi na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Widzowie "Wiadomości" nie dowiedzieli się tego z programu, gdyż pokazano sam obraz bez jakiegokolwiek komentarza. Ale za to zobaczyli ulubiony urywek dziennikarzy TVP, czyli Tuska mówiącego "fur Deautschland" (niem. dla Niemiec).