"Warszawianka". Borys Szyc konsultował przyjęcie roli imprezowicza z terapeutką

W "Warszawiance" Borys Szyc wciela się w postać Franka "Czułego" Czułkowskiego, wiecznego imprezowicza, seryjnego uwodziciela i jednocześnie przyjaciela wszystkich. Szyc, który otwarcie opowiada o swojej chorobie alkoholowej i nie pije już od lat, w rozmowie z WP przyznał, że ta rola była dla niego wyzwaniem. Jej przyjęcie konsultował nawet ze swoją terapeutką, gdyż bał się, że to wyzwanie może okazać się dla niego zbyt trudne. - Było mi trudno wrócić do tego świata […]. Musiałem zrobić bardzo mocną konsultację z moją terapeutką, która ze mną siedziała, czytała, i zastanawiała się, czy to jest dla mnie bezpieczne, znaleźć się ponownie w tych miejscach i historiach […]. Tutaj jesteśmy w samym epicentrum imprezowego życia Warszawy.

