Waldemar z "Rolnik szuka żony" nieźle namieszał. Nie zamierza się zmieniać

Waldemar w rozmowie z Dorotą wcale nie przesądził sprawy, mówił, że jest rozdarty. Jednocześnie kilka razy pomylił jej imię z Ewą. Fani programu uznali ten "freudowski" lapsus za "poniżej wszelkiej krytyki". Jednak najbardziej zdenerwował ich fakt, że rolnik zgłosił się do programu, utrzymując już bliskie relacje z pewną kobietą. Waldemar tłumaczył, że to nic poważnego i właściwie sprawa jest zamknięta. Jednak w rozmowie telefonicznej, do której na wizji przymusił go reżyser, sytuacja prezentowała się mniej jednoznacznie. Uczestnik zażądał od sympatii zerwania kontaktów.