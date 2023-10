"Rolnik szuka żony". Widzowie usłyszeli całą rozmowę Waldka z tajemniczą dziewczyną. Nie było miło

To, o czym Waldek nie powiedział swoim kandydatkom, to to, że z tą tajemniczą dziewczyną spotkał się osobiście, nie tylko pisał wiadomości, co rzuca inne światło na tę znajomość. Nie przyznał się także, że to produkcja zmusiła go do tej szczerości, to nie była jego inicjatywa. O tym dziewczyny dowiedzą się pewnie podczas finału, co wtedy powie im rolnik?