"Rolnik szuka żony". Dramatyczne sceny u Waldka. Znowu padły przykre słowa o Ewie

Przypomnijmy krótko, że Ania jest osobą, która od początku nie czuje się pewnie w tym gronie. Uważa, że Ewa, inna kandydatka rolnika, jest atrakcyjniejsza od niej. Nie wiedząc, że mikrofon nagrywa jej słowa, złośliwie komentowała "rywalkę", nazywając ją "laleczką", "Britney Spears", wyszydzając jej strój. Jeszcze przed samą randką wyznała do kamery, że ma obawy, że rolnik ją odeśle do domu. Czy to ze stresu pozwoliła, by negatywne emocje wzięły górę?