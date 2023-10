Fani "Rolnik szuka żony" nie zostawili na nim suchej nitki. Waldek zabiera głos

Przypomnijmy krótko, że rolnik Waldek został skonfrontowany przez reżysera programu po tym, jak wyszło na jaw, że już w trakcie trwania zdjęć utrzymuje kontakt z dziewczyną, która nie bierze udziału w show. Poznała go dzięki wizytówkom wyemitowanym przez TVP, ale nie wysłała listu jak inne kandydatki. Mimo to Waldemar utrzymywał z nią kontakt, doszło nawet do spotkania, na które on "jechał przez pół Polski". Gdy reżyser domagał się, by mężczyzna postąpił uczciwie i wybrał między programem a internetową znajomością, ten postawiony pod ścianą wykonał telefon.