W "Rolnik szuka żony" interweniował reżyser. "Teraz do niej zadzwonisz i jej to powiesz"

Gdy dwa tygodnie temu widzowie oglądali napisy końcowe programu "Rolnik szuka żony" w niedzielny wieczór, zaskoczył ich fragment z jednym z uczestników, Waldkiem zwanym Waldim. Zza kamery mogliśmy usłyszeć głos Konrada Smugi, reżysera popularnego programu: "Zadzwonisz teraz do niej i jej to powiesz". Na to wyraźnie zdenerwowany Waldi odpowiedział tylko: "dobra".