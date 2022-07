Wakacyjna Joanna Moro na koncercie TVP. Szalała na scenie w trzech kreacjach

Joanna Moro to przede wszystkim aktorka, choć od czasu do czasu próbuje swoich sił jako wokalistka. Zapewne nie zdobyłaby się na to w takiej formie, gdyby nie jej rola Anny German. Wcielając się w słynną piosenkarkę zdobyła ogromną sympatię widzów. W serialu też właśnie śpiewała. Później, zachęcona sukcesem, występowała na festiwalowych scenach już sama.