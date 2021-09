Joanna Moro idzie w zaparte. Najpierw "zamordowała" piosenkę, a teraz się tłumaczy

Jedna mówi, że to wina realizatora, a fałsz należy do tancerki nucącej pod nosem tekst piosenki. Wedle innych doniesień dźwięki, jakie usłyszeli widzowie, należą do samej Moro, która śpiewała z playbacku, ale podczas emisji powtórki w TVP wykorzystano oryginalną ścieżkę z jej mikrofonu.