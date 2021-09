TVP zaliczyło wpadkę. Tyle osób oglądało występ Joanny Moro

Joanna Moro do tej pory była znana przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "Anna German". Jednak wielu będzie kojarzyć ją teraz także z powodu sytuacji, do której doszło w Operze Leśnej w Sopocie, podczas finałowego koncertu "Wakacyjnej Trasy Dwójki" (niedziela 29 sierpnia). Aktorka zaśpiewała wtedy przebój "La Plage De Saint Tropez" grupy Army of Lovers.