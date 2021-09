W TVN24 nie mają złudzeń. Brutalna prawda o Kurskim i TVP

- Po to, żeby przed wyborami przejąć media publiczne, służby i parę takich strategicznych elementów. Ale musiałaby powstać koalicji, a to zawsze rozbijało się o coś: o poglądy, o ambicje. Musiałaby powstać koalicja od lewicy Zandberga po Brauna z Konfederacji. Czy to jest realne? To nie jest realne i z tego względu Jarosław Kaczyński może zacierać ręce – skitował Stankiewicz.