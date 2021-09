Msza beatyfikacyjna kard. Wyszyńskiego w TVN24. "Jeszcze "Ziarno" zacznijcie puszczać i niedzielną mszę"

Prof. Dąbała: - TVN24 na co dzień nie transmituje uroczystości religijnych i nie nadużywa tego typu relacji. Ale ta uroczystość była akurat wyjątkowa, bo kardynał Wyszyński w trudnych czasach komunistycznych wpisał się w życie całego narodu, a nie tylko katolików. Zapłacił za to sporą cenę. Poza tym telewizja prywatna najlepiej zna swoich widzów i jej właściciel ma prawo decydować, co pokazuje, a czego nie. Dla TVN24 to mogła być szansa na pozyskanie nowych odbiorców i pokazanie, że jest ona telewizją obiektywną, która nie zamyka się na transmisje religijne.