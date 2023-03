W "Sprawie dla reportera" ostra awantura. Kaszewiak wstał i wyszedł

Nadawany od niemal 40 lat program Elżbiety Jaworowicz w TVP słynie z kontrowersji. Dawniej "Sprawa dla reportera" realnie pomagała ludziom, dziś jest parodią samej siebie. Programowi zarzuca się eksploatowanie biedy i żerowanie na ludziach, którzy zgłaszają się do programu. Do tego do studia zapraszani są celebryci w roli ekspertów, którzy bardziej dbają o autopromocję niż realne pomaganie zdesperowanym ludziom. Zasada dyskusji jest jedna: im głośniej i bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej. Tym razem znów granice zostały przekroczone, co poczuli również zaproszeni do studia goście.