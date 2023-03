Skandaliczne słowa księdza w "Sprawie dla reportera". Jaworowicz nie wytrzymała

"Sprawa dla reportera" to program interwencyjny, który od 1984 r. prowadzi Elżbieta Jaworowicz. Jej słynna poza ze skrzyżowanymi nogami wyciągniętymi w prawy bok to znak rozpoznawczy dziennikarki. Niegdyś program TVP wzbudzał zaufanie, zgłaszali się do niego zwykli obywatele ze swoimi rodzinnymi czy lokalnymi dramatami. Jaworowicz jeździła do nich i ramię w ramię starała się szukać rozwiązań.