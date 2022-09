"Sprawa dla reportera". Co tam się działo? Show na żywo w "cygańskim" stylu

Elżbieta Jaworowicz prowadzi "Sprawę dla reportera" od niemal 40 lat. To ona stoi za jego formułą i do niedawna sama zajmowała się każdą sprawą omawianą przed kamerami. Teraz 76-letnia dziennikarka ma ludzi do pomocy, a jej autorskie dzieło z biegiem lat mocno się zmieniło. Obecnie oprócz rodzinnych waśni i opinii ekspertów (prawnicy, lekarze, posłowie, czasem ksiądz, bywa że celebryci) widzowie dostają także kuriozalne występy.