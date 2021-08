W Sopocie nie mają skrupułów. Żartują z Dudy i Kukiza

Trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival odbył się koncert poświęcony TVN-24, który w tym roku obchodzi 20-lecie. W Operze Leśnej wystąpiła plejada muzycznych gwiazd, ale scena należała także do dziennikarzy informacyjnego kanału TVN, którzy tym razem wystąpili w roli konferansjerów.