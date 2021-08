Top of the Top Sopot Festival 2021. Oglądaj na żywo

To już trzeci dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Dzisiejszy stoi pod znakiem 20-lecia TVN24. Choć w Operze Leśnej wystąpi plejada muzycznych gwiazd, scena należeć będzie także do dziennikarzy informacyjnego kanału TVN. Transmisję na żywo obejrzycie także w Wirtualnej Polsce.