W "Sanatorium miłości" będą oświadczyny. "No i się zgodziłam"

"Super, szkoda życia, brawo i powodzenia" – piszą jedni fani programu. Inni są jednak zdania, że Piotr i Anna do siebie nie pasują. A poza tym rozwodnik z Piaseczna nie sprawia dobrego wrażenia, jeśli chodzi o materiał na męża. "Jak dla mnie to trochę kochliwy ten pan. Z kwiatka na kwiatek", "Piotr lapie wszystko, co pod rękę" – czytamy w komentarzach pod filmikiem.