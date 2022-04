"Sanatorium miłości": Mariola nie ma problemu z mówieniem o seksie. "W łóżku musi być równouprawnienie"

Turnus w "Sanatorium miłości" rozkręcił się na dobre. Uczestnicy nie marnują ani chwili, biorą udział we wszystkich atrakcjach, a także wykorzystują każdą okazję, by się bliżej poznać. To nie każdemu się podoba. Postawę szczególnie pań krytykują seniorki z poprzednich edycji. Zdaniem niektórych, uczestniczki 4. edycji są zbyt frywolne, a ich zachowanie, zwłaszcza w stosunku do kolegów, zbyt swobodne.