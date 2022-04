W "Przez Atlantyk" Renia starła się z Mają. Polały się łzy i padły mocne słowa

W szóstym odcinku "Przez Atlantyk" tematem numer jeden był spór Mai Hirsch z Renatą Kaczoruk. Aktorka miała dość gorszego traktowania i wygarnęła koleżance, co myśli o tej sytuacji. Zrobiła to przy wszystkich, co doprowadziło byłą dziewczynę Kuby Wojewódzkiego do łez.