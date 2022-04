Maja Hirsch o odejściu z "BrzydUli": "Nie jestem w stanie grać tak, jak bym chciała"

Zdradziła, że nie podobała jej się forma, w jakiej serial był realizowany: - Była sytuacja, że jak odnawiał się kolejny sezon, to produkcja do ostatniego momentu czekała, by wznowić ze mną rozmowy, przez co nie starczyło czasu, by to wszystko omówić. Liczyłam też, że serial będzie realizowany w innej, spokojniejszej formie.