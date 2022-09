W "Milionerach" padła główna wygrana. Wcześniej zwyciężał w innych teleturniejach

Co ciekawe, podróż do Nowego Jorku była jego celem do zrealizowania już dwa lata temu. Wiemy to, gdyż w 2020 r. pan Tomasz wystąpił w teleturnieju "Va Banque" i opowiadał nieco o sobie. Ostatecznie wziął udział w aż ośmiu odcinkach tego programu, zgarniając łącznie 64 tys. zł.