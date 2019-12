WP Teleshow Poczta WP Pilot Program TV Menu Rozrywka

Rozrywka Talent Show

Talent Show Publicystyka

Publicystyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Seriale Polskie

Seriale Polskie Seriale Zagraniczne

Seriale Zagraniczne Katalog Programów

Katalog Programów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Katalog Seriali

Katalog Seriali Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 urszula dudziakzaiksthe voice senior 27-12-2019 (08:48) Urszula Dudziak o "The Voice Senior": "Chodzi o to, aby zasypać rów między starszą a młodszą generacją" Urszula Dudziak jako jurorka "The Voice Senior" jest zaskoczona wysoką oglądalnością programu. Jednak dla niej muzyczne show TVP jest szansą... Rozwiń Urszula Dudziak honorowa członkini … Rozwiń Transkrypcja: Urszula Dudziak honorowa członkini jakie to jest uczucie być honorowym członkinią zaiks-u to jest piękne uczucie Z tego względu że jestem wśród takiego niezwykłego grona Dzisiaj to po prostu szczęka mi opadła Jak zaczęto czytać Tych członków uhonorowanych to Ja się stremowany a na obu Wychodzę na scenę to ja lubię mówić Dobrze mówię i i ludzie słuchają i to kochają A dzisiaj się zaczęłam ją I zaczęłam mieć tremę Jutro ma mi wrócić Nie wiem może to nawet dobrze Sam pani mówiła na scenie jest narzeczony budowa domu tryska pani energią jaki ma pani na to WOT Pay attention to Rose nad czymś Skupiasz to Czyli Jeżeli pilnujemy swoich myśli A myśl to materia Czyli Myślę sobie Jak jest fajnie wszystko mi się dobrze układa Jestem szczęśliwa Mam wszystko czego mi potrzeba do tej Żeby spełniać swoje marzenia żeby wykorzystywać mój potencjał Czyli być szczęśliwą i rozdawać To szczęście na oko Tylko i wyłącznie stan umysłu Oczywiście trochę tam się gimnastykuję i patrzę coś No tak dieta i aktywność są słowa że nie wypada mi nie zapytać o The Voice senior co takiego mają Programie czego na przykład młodzi nie ma Dlaczego warto akurat ratować seniora Wokalem Młodzi mają parcie na szkło po pierwsze Po drugie dla nich to jest kwestia życia Oni nie mają tego luzu nie mają dystansu Jak senio jak seniorzy seniorzy Oni Całe życie robili coś Spełniali się albo nie ale marzyli zawsze o tym żebyś I nie robili niektórzy robili to w Semi zawodowo niektórzy w ogóle nie I nagle wpadł mi do głowy żeby przyjść i I okazało się że To był strzał w 10 Niektóre wnuki czy Dzieci mówiły ma babciu Oszalałaś a nie kto Dzieci wnuki mówił idź babciu idź mamo Zaśpiewaj Oni mają luz oni mają This I mają Śpiewa Bo dużo w życiu Świadczy i mają Jak zauważyliście mają duże uszy I to nie tylko na usta Kto jest Ich emanuje to z ich duszy jest Pierwszy odcinek oglądało jakieś 4.5 milionów osób pan jest pozytywnie zaskoczona a taką oglądalnością spodziewa się pa Absolutnie nie Aczkolwiek jak mi powiedziała To pomyślałam sobie no pewnie Tak powinno Wiadomo jaki jest I wiadomo jak Jest to z ludźmi po 60 jak jak oni są zapomnij Jak jak są w zaniedbani przez Przez Google społeczeństwo Generali Nie ma tradycji szanowania starszych Młodzi patrzą na starszych Spadajcie starsi poparzona patrzę na młodych bo już Ja bym też tak chciała taka Chodzi o to żeby zasypać na Między starszą generacją młodszą generacją i żebyśmy się uczyli od młodych Niech się młodzi uczą I żeby to była Dojrzał Śliczna Na do Emanująca z Cały Halo Urszula Dudziak