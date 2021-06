Nie tylko TVP. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji wlepia kary

W zeszłym roku publiczny nadawca został ukarany kwotą 30 tys. zł za "emisję ukrytych przekazów handlowych oraz przerwanie serwisu informacyjnego w celu nadania tych przekazów". Dotyczyło to wydania "Wiadomości" z 4 maja 2020 r., w którym to informowano o rozpoczęciu nadawania na TVP1 serialu "Włoska rodzina" oraz przypominano o nowych odcinakach "Leśniczówki", "Jaka to melodia?" czy o spektaklach Teatru Telewizji.