Uderzyła w Nowakowską. Richardson nie gryzła się w język

- Nie wierzyłam dziewczynom. Nie wierzyłam Małgosi Tomaszewskiej, Idzie Nowakowskiej. Dla mnie to był jakiś show, które one robiły. Nie były to prezenterki telewizji śniadaniowej. Ja się przyglądałam śniadaniówkom w wielu krajach Europy i w USA. W Anglii śniadaniówkę prowadzą naprawdę posunięte w latach kobiety z ogromnym doświadczeniem, z równie doświadczonymi, starszymi mężczyznami - wyznała Richardson w rozmowie z Pomponikiem.