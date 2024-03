TVP żąda od Kurskiej usunięcia wpisu. Kurska: "Sam zniknął"

Odpowiedź TVP

Na wpis Joanny Kurskiej odpowiedziała TVP. Stacja uznała, że narusza on dobra osobiste spółki. Chodzi zwłaszcza o "nieprawdziwe informacje, w szczególności odnoszące się do oskarżeń o rzekomym nakłanianiu do składania fałszywych zeznań w prokuratorze przeciwko byłemu kierownictwu TVP w zamian za możliwość produkowania dla Spółki".