Apel do prezesa TVP. Byli pracownicy składają propozycję

Przypomnijmy, że o wyrugowaniu disco polo Sygut zadecydował już jakiś czas temu. Nowe władze publicznej telewizji stanowczo odcinają się od dawnego wizerunku TVP. Dotyczy to również rozrywkowego oblicza Dwójki. - Ta telewizja przez ostatnie lata miała twarz Zenona Martyniuka, co też nie było przypadkowe i co wielu ludzi oburzało. To się zmieni. Do TVP wrócą artyści o nieco innej wrażliwości muzycznej - zapowiedział w "Polityce" Tomasz Sygut. I dodał, że skończą się kosztujące krocie koncerty organizowane przez TVP.