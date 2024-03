Marta Kielczyk odchodzi z TVP. Stacja rozstała się z dziennikarką

Marta Kielczyk: kariera

Dziennikarska kariera Marty Kielczyk zaczęła się na początku lat 90. w Radiu Kolor. W 1994 roku przeszła do Radiowej Jedynki, gdzie prowadziła m.in."Sygnały dnia". W 1999 roku trafiła do redakcji "Panoramy", gdzie najpierw pracowała jako reporterka, a potem została jedną z prowadzących program. Pojawiała się także w śniadaniowych programach stacji, ale kiedy ruszył kanał TVP Info, dołączyła do zespołu informacyjnej telewizji.