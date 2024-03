Awans Karoliny Soczewki w Polsacie. Na stałe poprowadzi pasmo poranne

Nocna pobudka

- Ostatecznie dobrze poczułam się za stołem prezenterskim, co jednak kosztowało mnie wiele pracy, wyrzeczeń i czasem trudnych decyzji. Wydaje mi się jednak, że telewizję tworzą ludzie, a mnie praca z ludźmi i dla naszych widzów napędza. A skoro robi się to, co się kocha, to nawet pobudka o trzeciej nad ranem jest do zniesienia - wyznała Pomponikowi Karolina Soczewka.