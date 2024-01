Piotr Jędrzejek o nowej "Panoramie": "Pracujemy w warunkach polowych"

Kulczycki, dawniej związany z TVP, wraca do "Panoramy" po ośmioletniej przerwie. Nową twarzą programu będzie zaś Piotr Jędrzejek, który w styczniu przeszedł do TVP z Polsat News. Póki co wspomniany prezenter pojawia się w roli gospodarza poranka TVP Info, ale 15 stycznia poprowadzi swoje pierwsze wydanie "Panoramy". Ostatnio Jędrzejek odsłonił w wywiadzie z jednym z portali kulisy pracy redakcji TVP. Nie ukrywa, że warunki, w jakich pracują dziennikarze stacji, są trudne, a to z uwagi na wciąż okupowaną siedzibę TAI.