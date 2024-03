TVP odpowiada Joannie Kurskiej. Domaga się przeprosin

Magazyn "Newsweek" opublikował tekst, w którym producent telewizyjny Ryszard Krajewski przyznał, że wręczył dawnej ekipie z Woronicza łapówkę w wysokości pół miliona złotych. Krajewski wymienił nazwiska osób, do których jego zdaniem mogły trafić pieniądze, choć nie miał co do tego pewności. Jedną z wymienionych osób była Joanna Kurska.