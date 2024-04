Eurowizja 2024: kto zastąpi na ekranie Idę Nowakowską? Internauci spekulują po słowach Mateusza Szymkowiaka

Kto zastąpi Nowakowską? Fani typują Edytę Górniak

Fani Eurowizji spekulują, że mogłaby to być Edyta Górniak. Do takich wniosków skłoniły niektórych słowa Mateusza Szymkowiaka, który w odpowiedzi na to pytanie odpowiedział tajemniczo, że widzów czeka "powrót do przeszłości".