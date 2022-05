Nie ma sobie nic do zarzucenia. Ida Nowakowska odpowiedziała na krytykę po Eurowizji

- Moim zdaniem to, co dzieje się na Ukrainie, dotyczy nas wszystkich. To jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, że my jesteśmy solidarni z Ukrainą, bo jesteśmy i pokazujemy tę naszą Polską siłę w tym momencie. Ale ta wojna dotyczy całego świata. To jest walka o naszą wspólną wolność. Myślę, że to jest temat, który powinien nas łączyć, a nie dzielić i tego pragnę z całego serca. Dostałam też bardzo dużo dobrych, cudownych wiadomości i również tych ze strony Ukraińców mieszkających w Polsce. Więc to dało mi bardzo dużo siły i zrozumienia, takie podziękowanie. Myślę, że zawsze są dwie strony medalu. Niech to będzie temat, w którym jesteśmy wspólnie silni.