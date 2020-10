Uczestniczki "Rolnik szuka żony" chcą rolnika. Ale nie życia na wsi

Gdy farmerzy zgłaszają się do "Rolnik szuka żony", mają jeden cel: chcą znaleźć wybrankę życia. Gdy kandydatki i kandydaci wysyłają zgłoszenie do programu... Cóż, tu bywa różnie. Jedni rzeczywiście chcą się zakochać . Inni dobrze się bawią . Większość łączy jednak jedno - nie tak wyobrażali sobie mieszkanie poza miastem.

W ostatnim odcinku po raz kolejny okazało się, że życie na wsi to nie tylko piękne widoki, bujanie się na hamaku i odpoczywanie w błogiej ciszy. Dzień rozpoczyna się już bladym świtem, a zanim usiądzie się do śniadania, trzeba się sporo napracować. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale zderzenie z szarą rzeczywistością mocno zabolało kandydatki Dawida.

"Żadna nie nadaje się do pracy na wsi", "Od początku porażka dziewczyny - jadą na wieś i kur się boją!", "Chyba dwie panie przyjechały na wakacje, nie za bardzo ich interesuje, co tam się robi", "Skubać siana nie będą, do kurnika nie wejdą... po co tam pojechały? Nosy opalać?" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Facebooku. A co wy o tym sądzicie?