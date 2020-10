Szybko skończyła się sielanka. Dziewczyny wyraźnie mają żal do rolnika

Konflikt na gospodarstwie Dawida wcale nie cichnie, dzieje się wręcz na odwrót! Magdalena i Agnieszka zaledwie po kilku godzinach spotkania oznajmiły, że nie lubią Martynki, trzeciej kandydatki rolnika. Zarzuciły jej nieszczerość i zbytnią determinację. Pierwsze wspólne chwile na wsi nie zbliżyły dziewczyn do siebie.

Szybko wyszło na jaw, że chodzi o coś, co zadziało się już po wyjeździe kamer (ekipa zostaje na gospodarstwie jedynie do wieczora, potem wszyscy wyjeżdżają, zostawiając uczestnika i kandydatki).

Jak relacjonowała potem Martynka, spędzili z Dawidem późny wieczór tylko we dwoje, "rozmawiając o życiowych sprawach".

Na nic zdały się tłumaczenia Martynki, że to był zwykły czas poznawania się. Agnieszka zarzuciła nawet Dawidowi, że ma parcie na szkło.

Rolnik zakłopotany tą atmosferą próbował wyjaśnić tę sytuację, jednak na darmo. Pod koniec odcinka Aga powiedziała, że jego tłumaczenia nic nie dają i że przez jego niedojrzałość ma zamiar wrócić do domu.

Scen zazdrości nie brakuje także o u najstarszego z uczestników, Józefa. Okazuje się, że także w jego domu pod nieobecność kamer "zdarzył się nieprzyjemny incydent". Ewa nakłoniła Józefa do rozmowy telefonicznej z jej znajomą. Przyjaciółka kandydatki zachwalała Ewę i wymieniała jej zalety. Ta sytuacja bardzo nie spodobała się Grażynie i Apolonii.

- Uważam, że to było nieszczere, nieeleganckie, świadome i przemyślane - podsumowała Apolonia. Przez resztę dnia panie nie pogodziły się ze sobą. Ewa stwierdziła, że pewnie to przez zazdrość.

Tymczasem Maciej zmienia front, jeśli chodzi o jego faworytkę. Monika, którą był zauroczony od początku, nie angażuje się tak, jak na to liczył.

- To zniechęca, że ona się niczym nie interesuje - powiedział z rozczarowaniem.

U Magdy na gospodarstwie bez zmian. Mateusz dokazuje, a dwóch pozostałych panów próbuje zyskać punkty u gospodyni na swój sposób. Co na to sama zainteresowana? Rolniczka jest nieprzenikniona i nie wskazuje jeszcze żadnego faworyta.

- Mam wrażenie, że oni zakumplowali się i traktują to jak fajny pobyt - powiedziała ze łzami w oczach.

U Pawła doszło do niezręcznej sytuacji, gdy okazało się, że żadna z pań nie rzuciła się, by przygotować mu śniadanie. Musiał je podać sobie sam. Jednak na jego gospodarstwie panuje sielska atmosfera, wszystkie jego kandydatki wydają się lubić siebie nawzajem. A co czuje rolnik?