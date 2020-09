Uczestnicy "Hotel Paradise" pospieszyli się i zdradzili, które relacje przetrwały po programie

"Hotel Paradise" to program, który jest emitowany na antenie TVN7. W programie biorą udział single, którzy szukają dla siebie drugiej połówki. Co siedem dni odpada jedna osoba, która nie znajdzie sobie partnera. Zwycięska para wygrywa 100 tys. złotych.

Zdjęcia do programu zakończyły się pod koniec marca 2020 roku. Niestety premierę należało przesunąć z powodu trwającej pandemii koronawirusa. "Hotel Paradise" trafił na ekrany telewizorów dopiero 31 sierpnia 2020 roku. Chociaż do końca drugiego sezonu pozostało jeszcze kilkanaście odcinków, niektórzy uczestnicy zdecydowali podzielić się tym, kto przetrwał po programie.

"Hotel Paradise 2". Które relacje przetrwały próbę czasu?

Okazuje się, że relację po programie utrzymują Sonia z Arturem. Mimo że w programie nic nie wskazywało na to, żeby mieli się ku sobie, para publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. W poniedziałek Artur za pośrednictwem InstaStory zwrócił się do swojej partnerki z programu, Dominiki i poprosił, żeby nie wypowiadała się negatywnie na jego temat. To może świadczyć o tym, że para nie jest w najlepszych stosunkach, skoro komunikują się poprzez relacje na Instagramie.