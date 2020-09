Marietta z "Hotelu Paradise" skomentowała nowy związek Chrisa

Chris dość szybko znalazł sobie nową partnerkę, za to Marietta nadal jest sama. W rozmowie z Party.pl dziewczyna powiedziała, co myśli o nowym związku byłego:

- To się wszystko wydarzyło kilka miesięcy po naszym rozstaniu, to nie było jakieś odbicie pary. Jeżeli trafi cię grom z jasnego nieba, to trafi. I nie można tego oceniać. Gratuluję, życzę powodzenia i takie mam do tego nastawienie.

Marietta wspomina: "Już w programie powiedziałam, że go kocham"

Powiedziała też, co sądzi o nowej dziewczynie Chrisa: - Wiem, że jest bardziej naturalna. Myślę, ze jest zupełnie inna z charakteru. Ale to dobrze, bo wydaje mi się, że dla Chrisa taka spokojniejsza dziewczyna, to jest to. Ja byłam zbyt szalona, to się nie mogło udać.