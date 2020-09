"Hotel Paradise": jedna z uczestniczek ma traumatyczne doświadczenia

20-letnia Sonia z programu "Hotel Paradise" płacze w każdym odcinku. Teraz wyjawiła, że ma za sobą trudne przeżycia.

Sonia jest najmłodszą uczestniczką programu "Hotel Paradise". Dziewczyna ma dopiero 20 lat. Gdy weszła do programu, na jej twarzy gościł szeroki uśmiech. Szybko jednak okazało się, że to bardzo wrażliwa osoba, której często zdarza się płakać. Na jej zły nastrój wpływ miała napięta atmosfera w hotelu. Ale to niejedyny powód jej łez.

Ostatnio dziewczyna otworzyła się bardziej przed innymi uczestnikami, dzięki czemu widzowie również mieli okazję nieco lepiej ją poznać. Okazało się, że Sonia ma za sobą trudne doświadczenia.

- To, że ciągle płaczę, wynika z tego, że ja się ciągle zastanawiam nad tym, dlaczego ja ciągle dostaje po du... […] Ja nigdy nie miałam łatwo. Ja nawet w szkole podstawowej próbowałam brać udział w festiwalach muzycznych. Zawsze mówili, że "Sonia ma parcie na szkło". Nigdy nie było to docenione u mnie w rodzinie. Zawsze byłam "ą, ę" i tylko dziadek we mnie wierzył.

Niestety dziadek Soni już nie żyje: - W 2018 roku w Walentynki pojechałam z moją mamą i tatą na onkologię, bo moja mama miała podejrzenie raka i weszła do lekarza, a mój tata otrzymał wtedy telefon, że mój dziadek nie żyje. Ja się domyśliłam tylko po tym, że mojemu tacie poleciały łzy. Jak tylko jedno się skończyło, a jego walka była bardzo długa, to moja mama wyszła we łzach i okazało się, że też ma nowotwór. Modliłam się w tej kaplicy na onkologii i mówiłam: "Panie Boże, zabrałeś mi najważniejszego człowieka, czyli mojego dziadka, który nigdy nie zwątpił. Nawet rodzice nie mieli czegoś takiego, zabrałeś mi go, a on mi dawał mega motywację, jeżeli zabierzesz mi jeszcze teraz mamę, to ja już w tym świecie zginę".

Słowa Soni wzruszyły inną uczestniczkę programu do łez.