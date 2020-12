"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": największe świąteczne hity i mnóstwo emocji. Popłynęły łzy

Specjalne wydanie programu zaczęło się od wspólnego wykonania (przez wszystkich uczestników na czele z Maciejem Dowborem i Piotrem Gąsowskim) piosenki z repertuaru zespołu Skaldowie "Z kopyta kulig rwie". Następnie na scenie pojawił się Marek Kaliszuk jako George Michael z hitem "Last Christmas" Wham. Katarzyna Skrzynecka przeistoczyła się Ellę Fitzgerald w utworze "Winter Wonderland". Gosia Andrzejewicz wcieliła się w Mariah Carey i zaśpiewa przebój "All I Want For Christmas Is You".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Marek Kaliszuk wykonuje najsłynniejszą świąteczną piosenkę

Czadoman, czyli Paweł Dudek, musiał odwzorować postać Roda Stewarda w piosence "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!". Filip Lato wszedł na scenę jako Shakin' Stevens z przebojem "Merry Christmas Everyone".