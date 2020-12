"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Marek Kaliszuk zaśpiewa hit "Last Christmas"

Święta to czas marzeń o pięknej choince, śniegu i ciągnących po nim saniach z prezentami oraz przede wszystkim ciepłych wieczorach spędzonych w gronie najbliższych. To także czas, kiedy jeszcze większą troską powinniśmy otoczyć tych, którzy liczą na naszą pomoc. Takiego wsparcia potrzebują także podopieczni Fundacji Polsat. To właśnie dla nich, 18 grudnia w Polsacie, przepiękne metamorfozy przygotują gwiazdy specjalnego świątecznego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka, Ewelina Lisowska, Czadoman, Gosia Andrzejewicz, Stefano Terrazzino, Adam Strycharczuk, Katarzyna Dąbrowska, Filip Lato i Marek Kaliszuk. Zwycięzca odcinka przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych.

- Przypada mi w programie wyjątkowa rola, gdyż zasiądę za stołem jurorskim obok fantastycznych osób – diwy operowej Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, który zazwyczaj prowadzi ten program, a w tym roku wcielił się również w rolę Mikołaja w corocznej wielkiej akcji Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media Mikołajkowy Blok Reklamowy. To ogromne wyróżnienie, że wraz z nimi będę mogła oceniać występy tych fantastycznych wykonawców. Zwycięzca odcinka specjalnego przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych. Za to wsparcie chciałabym bardzo podziękować w imieniu Fundacji i jej podopiecznych – mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

W pierwszą damę piosenki, wokalistkę jazzową Ellę Fitzgerald w utworze "Winter Wonderland" wcieli się Katarzyna Skrzynecka. Z kolei Katarzyna Dąbrowska w roli Seweryna Krajewskiego zaśpiewa przepiękną świąteczną balladę, pt. "Dzień jeden w roku (Jest taki dzień)" Czerwonych Gitar. Ewelina Lisowska jako Edyta Górniak wykona piosenkę "Pada śnieg". Marek Kaliszuk przeistoczy się w nieodżałowanego George'a Michaela w hicie wszech czasów "Last Christmas". Gosia Andrzejewicz przemieni się w postać, dzięki której udowodniła w 13. serii programu, że nie ma rzeczy niemożliwych, czyli Mariah Carey. Piosenkarka zaśpiewa przebój "All I Want For Christmas". Jakie niespodzianki szykują pozostałe gwiazdy show? Przekonajcie się sami!