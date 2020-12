"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dla Fundacji Polsat. Świąteczny odcinek specjalny

Święta to czas marzeń o pięknej choince, śniegu i ciągnących po nim saniach z prezentami oraz przede wszystkim ciepłych wieczorach spędzonych w gronie najbliższych. To także czas, kiedy jeszcze większą troską powinniśmy otoczyć tych, którzy liczą na naszą pomoc. Takiego wsparcia potrzebują także podopieczni Fundacji Polsat. To właśnie dla nich, wystąpią uczestnicy i jurorzy w zupełnie wyjątkowych rolach.

To będzie niezapomniany odcinek w świątecznym klimacie. Największe hity, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia, wykonają zwycięzcy i uczestnicy poprzednich edycji show. W roli prowadzących zobaczymy niezawodnego Macieja Dowbora oraz Krzysztofa Ibisza, którego czeka nie lada wyzwanie, bo specyficzne poczucie humoru Piotra Gąsowskiego jest trudne do podrobienia. Efekty zobaczymy już 18 grudnia na antenie Polsatu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": gwiazdy wspominają najtrudniejsze wyzwania

- Przypada mi w programie wyjątkowa rola, gdyż zasiądę za stołem jurorskim obok fantastycznych osób – diwy operowej Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, który zazwyczaj prowadzi ten program, a w tym roku wcielił się również w rolę Mikołaja w corocznej wielkiej akcji Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media Mikołajkowy Blok Reklamowy. To ogromne wyróżnienie, że wraz z nimi będę mogła oceniać występy tych fantastycznych wykonawców. Zwycięzca odcinka specjalnego przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych. Za to wsparcie chciałabym bardzo podziękować w imieniu Fundacji i jej podopiecznych – mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

A kogo usłyszymy i zobaczymy na świątecznej scenie? W pierwszą damę piosenki, wokalistkę jazzową Ellę Fitzgerald w utworze "Winter Wonderland" wcieli się Katarzyna Skrzynecka. Z kolei Katarzyna Dąbrowska w roli Seweryna Krajewskiego zaśpiewa przepiękną świąteczną balladę, pt. "Dzień jeden w roku (Jest taki dzień)" Czerwonych Gitar. Ewelina Lisowska jako Edyta Górniak wykona piosenkę "Pada śnieg". Marek Kaliszuk przeistoczy się w nieodżałowanego George’a Michaela w hicie wszechczasów "Last Christmas". Gosia Andrzejewicz przemieni się w postać, dzięki której udowodniła w 13. serii programu, że nie ma rzeczy niemożliwych, czyli Mariah Carey. Piosenkarka zaśpiewa przebój "All I Want For Christmas". Jakie niespodzianki szykują pozostałe gwiazdy show? Przekonacie się sami już 18 grudnia o 20:00 w Polsacie.