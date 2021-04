"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Tamara Arciuch nie miała sobie równych

Do finału 14. edycji muzycznego show coraz bliżej, nic więc dziwnego, że emocje sięgają zenitu. I tym razem nie zawiedli ani charakteryzatorzy, ani uczestnicy programu. Na scenie "Twoja twarz Brzmi Znajomo" wystąpiła prawdziwa plejada polskich i zagranicznych gwiazd muzyki rozrywkowej. Celine Dion, Marek Grechuta, Sia czy Miley Cyrus to tylko niektórzy artyści, w których wcielili się uczestnicy ostatniego odcinka. Jednak zwycięstwo bezapelacyjnie należało do Tamary Arciuch. Jaka rola przyniosła jej zachwyty jury i czek na 10 tys. złotych? Zobaczcie relację z programu!