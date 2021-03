Piotr z "Twoja twarz brzmi znajomo" miał poważny wypadek. Czy aktor wystąpi w programie?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to popularny program muzyczny z udziałem gwiazd, który bawi widzów Polsatu od prawie 7 lat. Już na początku marca rozpocznie się 14. edycja. Polska edycja show bazującego na hiszpańskim "Your Face Sounds Familiar" powróci na antenę Polsatu, ale zamiast w sobotę będzie nadawana w piątek. Zmianie ulegnie też godzina emisji, gdyż " Twoja Twarz Brzmi Znajomo " ma się rozpoczynać już o godz. 20.

Podczas przygotowań do najnowszych odcinków show jeden z uczestników, Piotr Gawron-Jedlikowski, miał nieprzyjemny wypadek. - Piotrek doskonale zdaje sobie sprawę, że udział w polsatowskim show jest dla niego wielką szansą. Jednak jak to bywa zazwyczaj, gdy na czymś nam bardzo zależy, to zdarza się coś, co nam w tym przeszkadza. Podczas ćwiczenia wymagającej choreografii gwiazdor zerwał sobie ścięgno Achillesa. Jedlikowski mimo ogromnego dyskomfortu dokończył taniec - donosi Pomponik.