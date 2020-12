Wpadli sobie w oko. Dla niego porzuciła znanego reżysera

Wszystko wskazuje na to, że Kamila Kamińska i Michał Meyer wpadli sobie w oko. Para pochwaliła się wspólnym zdjęciem, a fani prześcigają się w składaniu gratulacji. Niewiele osób jednak pamięta, że aktorka do niedawna była związana z kimś zupełnie innym. I równie znanym, co jej nowy chłopak.

Kamila Kamińska i Michał Meyer poznali się na planie serialu "Zakochani po uszy" (akpa)